В Украине стало меньше коров и свиней

Поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 декабря 2017 года составило 3,9 миллиона голов, что на 0,9% меньше, чем на аналогичную дату 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, поголовье коров составило 2,09 миллиона голов, что на 1,8% меньше, чем на 1 декабря прошлого года.

Кроме того, поголовье свиней на отчетную дату сократилось на 8,4% – до 6,54 миллиона голов, поголовье овец и коз выросло на 0,2% и составило 1,46 миллиона голов.

Поголовье птицы увеличилось на 0,3% – до 213,88 миллиона голов.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 января 2017 года составило 3,68 миллиона голов, что на 2% меньше, чем на аналогичную дату 2016 года. В частности, поголовье коров составило 2,1 миллиона голов, что на 2,7% меньше, чем на 1 января прошлого года. Поголовье свиней сократилось на 5,5% – до 6,7 миллиона голов, поголовье овец и коз – на 1%, до 1,3 миллиона голов, а птицы – на 0,8%, до 202,4 миллиона голов.