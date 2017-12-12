На Житомирщине 46 сельхозпроизводителей получат возмещение за посевы гречихи - ОГА

На Житомирщине 46 сельскохозяйственных производителей получат возмещение за посевы гречихи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, такое решение приняла вчера областная межведомственная комиссия по вопросам предоставления и использования специальной бюджетной дотации за выращивание гречихи.

Согласно этому решению, все 46 сельскохозяйственных товаропроизводителей области, которые выращивают гречку, получат денежную поддержку из областного бюджета в размере 800 тыс. грн.

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«Аграрии Житомирщины в этом году получат возмещение за посевы гречихи на зерно. Все вместе эти 46 производителей засеяли гречкой 6 тыс. 413 га», - уточнили в облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине действует несколько программ, по которым аграриям возмещают средства. Речь идет о такие культурах, как лен и гречка.