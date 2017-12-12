Отмена возмещения экспортного НДС на масличные будет стимулировать перерабатывающую отрасль. Такую позицию высказали участники рынка.

Напомним, что 7 декабря Верховная Рада приняла стимулирующие меры для развития внутренней переработки масличных культур. Так, с 1 марта 2018 года возмещение НДС на сою и рапс будет осуществляться исключительно в случае переработки их на масло.

Читайте такжеПроизводство рапса в Украине в этом году удвоится

"Благодаря экспортной пошлине на подсолнечник, 98% его экспортируют в форме подсолнечного масла, тогда как для сои и рапса этот показатель составляет лишь 10% и 15% соответственно", - комментирует эксперт.

По мнению участников рынка, для начала аграриям придется приспособиться к падению цен на сою и рапс, но это будет лишь краткосрочным эффектом.

"Например, несмотря на экспортную пошлину, 10 миллионов тонн выращенного подсолнечника дает аграриям ежегодно больше прибыли, чем 60 миллионов тонн зерна. При этом, Украина занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла с долей в мировом экспорте около 60%. Если добавить к этой индустрии еще и другие масличные культуры такие как соя и рапс, то Украина займет доминирующую нишу на мировом рынке масла в целом. Это позволит Украине занять стратегическое место в плане мировой пищевой безопасности и усилит международные позиции Украины", - сообщают они.

Отмечается, что стимулирующие меры по внутренней переработке позволят в течение года перейти от экспорта сырья к переработанному продукту.

"По нашим подсчетам это позволит привлечь 500-600 миллионов долларов инвестиций и создать около 12 тысяч новых рабочих мест. Дополнительные поступления в государственный бюджет составят не менее 500 миллионов гривень ежегодно", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию Международного института регулирования рынков пищи, за последние 15 лет разного рода экспортные ограничения вводили менее 65 членов ВТО. Квоты и налоги на экспорт сои действуют в Бразилии и Аргентине. В частности, в Аргентине налог на экспорт сои составляет 30%.

Так, Украина ничего нового в плане ограничения на вывоз сырья масличных культур не придумала. Принятые стимулирующие меры соответствуют всем международным соглашениям Украины. Невозмещение НДС на отдельные виды зерновых и масличных культур действовало в Украине в разных формах в течение 2011-2016 годов и ни разу не вызывали каких-либо замечаний со стороны международных партнеров.