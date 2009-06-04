Astrum: перспективы Украины в зерновом союзе пока непонятны

Создание зернового союза между Украиной, РФ и Казахстаном может вызвать уход с рынка многих игроков. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал финансовый аналитик Astrum Investment Management Евгений ОКША.

«Определяющую роль в таком объединении, скорее всего, будет играть не Украина и Казахстан, а именно Россия. Создание такой организации напрямую затрагивает интересы всех частных сельхозпредприятий, которые экспортируют свою продукцию и будут вынуждены выполнять навязываемые государством правила игры. Рынок

будет постоянно контролироваться и часто не в пользу аграриев и торговцев. Это может повлечь за собой выход из зернового бизнеса многих игроков, что незамедлительно скажется на всем украинском зерновом рынке», - считает эксперт.

Кроме того, Е.ОКША добавил, что если перспективы участия украинской стороны пока что не совсем понятны, Россия получит значительные рычаги влияния на мировом рынке зерновых, а также доступ к украинским морским экспортным каналам, которые будут активно эксплуатироваться и значительно расширят экспортные возможности России.

Как сообщал УНИАН, Россия инициирует создание зернового союза с Украиной и Казахстаном для согласованных действий на мировом рынке зерна. Этот вопрос будет рассматриваться на Всемирном зерновом форуме, который пройдет 6-7 июня в Санкт-Петербурге (РФ).

Подробнее читайте в публикации «Зерновая ОПЕК, или Аналог украинско-российской «газовой дружбы»?.. на сайте УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/detail/13480).