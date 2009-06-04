Эксперт: Украине невыгодно вступать в зерновой союз

Украине нецелесообразно вступать в зерновой союз с Российской Федерацией и Казахстаном. Такое мнение высказала УНИАН начальник аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Мария КОЛЕСНИК.

«В данной ситуации Украине нецелесообразно подписывать соглашение. Никаких плюсов мы не выиграем. А связываясь с Россией в надгосударственные структуры, мы можем потерять те рынки и тот объем выручки, которые имеем сегодня», – считает эксперт.

По словам М.КОЛЕСНИК, на сегодняшний день Украина представляет собой экспортные ворота в мир по зерну для стран Причерноморья. «Это касается и казахской пшеницы, и российской, поскольку портовые мощности российских портов сегодня недостаточны и не столь глубоководны. Россия в первую очередь заинтересована именно в украинских портах и в приоритете для своего зерна в этих портах», – отметила она.

По мнению эксперта, интересы Украины в данной ситуации будут учитываться в лучшем случае в последнюю очередь, а в худшем – вообще никогда не будут учитываться и рассматриваться.

Как сообщал УНИАН, Россия инициирует создание зернового союза между Украиной, Россией и Казахстаном для согласованных действий на мировом рынке зерна. Этот вопрос будет рассматриваться на Всемирном зерновом форуме, который пройдет 6-7 июня в Санкт-Петербурге (РФ).

Подробнее читайте в публикации «Зерновая ОПЕК, или Аналог украинско-российской «газовой дружбы»?.. на сайте УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/detail/13480).