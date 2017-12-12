Овощная корзина украинцев за год подорожала на 22% (инфографика)

Цены на овощи на украинском рынке за год выросли в среднем на 22%, сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

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«За год индекс овощной корзины вырос на 22%. За год все овощи подорожали», - написал он.

По данным эксперта, больше всего за отчетный период выросла в цене морковь – в 1,64 раза, до около 6,4 грн/кг, свекла – в 1,55 раза, до 5,6 грн/кг. Также подорожали: лук – на 23%, до 5,2 грн/кг, капуста и картофель – на 15%, до 4,1 грн/кг и 5,8 грн/кг соответственно.

Дорошенко привел динамику стоимости так называемой овощной корзины украинцев, которая включает в себя по килограмму картофеля, капусты, моркови, свеклы и лука. Так, согласно его расчетам, по состоянию на 1 декабря ее стоимость составляла 27,1 грн, тогда как на аналогичную дату прошлого года этот показатель был равен 22,3 грн. Таким образом, за год овощная корзина украинцев подорожала на 22%.

Эксперт добавил, что в разрезе украинских областей самая дорогая овощная корзина была зафиксирована в Донецкой (около 33 грн), Одесской (31,3 грн) областях и Киеве (30,6 грн).

В то же время по самой низкой цене овощи можно приобрести во Львовской и Ривненской областях (22,9 грн), Житомирской (23,4 грн), Николаевской и Черниговской областях (24,3 грн).

Как сообщал УНИАН, согласно данным Дорошенко, для закупки продуктов, необходимых для приготовления новогоднего салата Оливье, украинцам в текущем году необходимо заплатить на 26% больше, чем в прошлом.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в ноябре зафиксирована инфляция на уровне 0,9% к предыдущему месяцу и 13,6% - в годовом выражении.

В Кабинете министров Украины прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, в Национальном банке – 12,2% на конец года.

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозировали замедление инфляции по итогам 2017 года до 10%.