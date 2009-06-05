ФАО: урожай зерновых в мире превысит 2,2 млрд тонн

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует в этом году второй в истории по объему урожай зерновых в мире. В распространенном в четверг докладе ФАО говорится, что урожай составит 2 млрд 219 млн т по сравнению с рекордными 2 млрд 287 млн т прошлом году, передает ПРАЙМ-ТАСС.

В то же время объем торговли зерновыми может снизиться почти на 4 проц по сравнению с прошлым годом и составить 257 млн т. Это снижение затронет главным образом импорт пшеницы, который может упасть почти на 10 млн т, поскольку в некоторых ведущих странах-импортерах зерна наблюдается мощное оживление сельхозпроизводства.

Всего на 0,7 проц по сравнению с предыдущим годом обещает возрасти производство масличных, которое эксперты ООН ожидают на уровне 405,9 млн т. Они высказывают беспокойство происходящим в последние недели ростом биржевых цен на соевые бобы на фоне сокращения их мировых запасов вследствие растущего потребления корма для скота в Китае и Индии.

ФАО прогнозирует увеличение потребления сахара, которое превысит его производство /158,5 млн т/ и грозит впервые за последние три года привести к сокращению его глобальных запасов. В то же время упали цены на рыбу, мясо и молоко, что вызвано снижением спроса и вспышками заболеваний среди животных.

Снижение цен позволит странам-импортерам продовольствия сэкономить по сравнению с прошлым годом 226 млрд долл. Однако выгоды от этой экономии будут фактически сведены на нет ухудшающейся экономической ситуацией. Снижение доходов и реальных обменных курсов ударило по покупательной способности населения, сделало недоступными ряд продовольственных товаров. Если раньше экспертов беспокоили высокие цены на продовольствие, то теперь они тревожатся по поводу возможного негативного воздействия глобального экономического спада на спрос на продукты с более высокой добавленной стоимостью.

Еще одним фактором, усиливающим неопределенность, является растущая взаимосвязь между агросектором и рынками энергоносителей, финансов и валюты. В частности, продолжающееся ослабление доллара США и резкое восстановление цен на энергоносители в последние недели вновь усилило давление на цены на международных рынках. Тем не менее, эксперты ООН считают, что благодаря более высоким мировым запасам основных продовольственных товаров сейчас пищевая промышленность менее уязвима перед внешними факторами, чем это было год назад.