Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в декабре повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины в текущем 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 - июнь 2018) на 0,5 млн тонн по сравнению с ноябрьским прогнозом – до 17 млн тонн.

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В то же время, согласно сообщению на сайте ведомства, оценка ожидаемых объемов экспорта кукурузы в 2017-2018 МГ не изменилась и осталась на уровне 20,5 млн тонн.

Американское ведомство прогнозирует, что в целом экспорт зерновых из Украины в 2017-2018 МГ составит 42,41 млн тонн.

В то же время, согласно прогнозам USDA, урожай зерновых в Украине в 2017 году составит 61,49 млн тонн, из которых пшеницы 26,5 млн тонн, кукурузы - 25 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что отечественные аграрии в 2017 году соберут 62,3 млн тонн зерновых.

По данным Минагропрода, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6%, до 6,4 млрд долл.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.