В Минагропроде заявили о готовности земельного кадастра к запуску рынка земли в Украине

Земельный кадастр в Украине полностью готов к отмене моратория на куплю-продажу участков сельскохозяйственного назначения и запуску рынка земли, несмотря на заявления ряда экспертов о его недостаточном наполнении, сообщил УНИАН первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия в Украине Максим Мартынюк.

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"Я могу с закрытыми глазами гарантировать, что 95% частной сельхозземли внесено в кадастр. Кадастр сейчас полностью обслуживает рынок аренды. Ни у кого не возникает никаких вопросов с оформлением договоров, получением выписок из кадастра и т. д… Поэтому хочу сказать, что кадастр готов к запуску оборота (земель сельхозназначения – УНИАН)", - сказал Мартынюк.

По его словам, в настоящее время в кадастре частично отсутствуют данные о тех сельхозземлях, которые были приватизированы до его появления. Однако за последние два года количество доступной в кадастре информации о таких участках выросло почти в 8 раз.

"Есть некоторое количество участков, которые были приватизированы до появления кадастра как такового, всего их было 4 миллиона участков. Потом с ними проводились какие-то трансакции, по мере этих трансакций они попадали в кадастр. Я думаю, сейчас это может быть около 500 тысяч участков, которые не внесены в кадастр. И скорее всего у этих участков нет фактических собственников, потому что, наверное, кто-то умер, где-то нет наследника и т.д.", - добавил чиновник.

В то же время Мартынюк отметил, что в целом в кадастре в настоящее время доступна информация о земельных участках, которые совокупно составляют около 73% территории Украины. Оставшиеся 27% территории нашей страны, которые не были внесены в кадастр, составляют леса, земли обороны, образования, природо-заповедного фонда.

"То есть это те земли, которые к обороту сельхозземель не имеют никакого отношения", - пояснил первый замглавы Минагропрода.

Мартынюк добавил, что в силу того, что одной из причин продления моратория на куплю-продажу сельхозземель в Украине являются заявления ряда экспертов и депутатов о неготовности земельного кадастра к запуску рынка, ведомство привлекло международных партнеров для проведения независимой оценки его состояния.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря президент Украины Петр Порошенко поручил в течение года завершить создание электронного земельного кадастра и заполнить его на 100% для дальнейшего проведения земельной реформы.

7 декабря Верховная Рада в очередной раз продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

В настоящее время рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта об обороте сельхозземель.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.