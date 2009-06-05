Налоговики оштрафовали ряд предприятий торговли и общепита

Подразделения контроля за расчетными операциями органов государственной налоговой службы за период с 20 апреля по 20 мая 2009 года провели проверки ряда предприятий сферы торговли и общественного питания на предмет соблюдения ими порядка ведения учета товаров и фактов реализации необлагаемых налогом товаров.

Согласно сообщению пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, по итогам 4724 проверок выявлены нарушения, общая сумма штрафных санкций по которым составила 72,3 млн. грн., в том числе за отсутствие учета товаров – 18,5 млн. грн.

Кроме того, за период 8 мая налоговики провели у предпринимателей сферы торговли и общественного питания 220 хронометражей по полноте уплаты налогов с наличной выручки за проданные товары. "Почти во всех случаях зафиксировано увеличение выторга", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба отмечает рост количества случаев уклонения предпринимателей от уплаты налогов в период кризиса.