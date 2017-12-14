Кабмин назначил нового главу Госрыбагентства

Кабинет министров Украины назначил главой Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослава Белова, ранее занимавшего должность первого секретаря по консульским вопросам посольства Украины в Индии.

Читайте такжеВ Украине за 11 месяцев браконьеры наловили рыбы на 89 миллионов гривень

Соответствующее распоряжение №889-р от 13 декабря опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Белова Ярослава Сергеевича председателем Государственного агентства рыбного хозяйства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет, с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив трехмесячный испытательный срок», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в конце октября по результатам проведенного конкурса правительство уже утверждало Белова на должность главы Госрыбагентства. Однако позднее один из участников конкурса обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой признать противоправным и отменить решение Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы о назначении главы Госрыбагентства, а также провести повторный конкурс. Кроме того, истец обратился к суду с просьбой запретить Комиссии и Кабинету министров осуществлять любые действия по назначению нового руководителя ведомства, а Министерству юстиции Украины – вносить изменения в данные Единого государственного реестра юридических лиц.

Суд признал такие требования истца преждевременными и принял решение удовлетворить его ходатайство частично. Таким образом, назначение Белова главой Госрыбагентства было заблокировано.

С апреля 2015 года ведомство возглавлял Ярема Ковалив, однако 26 июля текущего года он написал заявление об уходе, сообщив о намерении вернуться в бизнес. Ранее он входил в состав совета директоров Arricano Real Estate plc - управляющей компании украинской девелоперской группы Arricano. После прихода на пост главы Госрыбагентства, Ковалив анонсировал реорганизацию ведомства и реформирование с полным обновлением его штата.

30 августа Кабинет министров уволил Ярему Ковалива с должности главы Госрыбагентства, назначив его заместителя – Андрея Кравченко - временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.