В Виннице открылся новый рынок «Ма-Ки»

Новый рынок « Ма-Ки» открылся 5 июня в Виннице, сообщили корреспонденту УНИАН в управлении в делах СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, новый рынок общей площадью около 1,5 га создан на базе бывшего Электротехнического завода. В целом на рынке установлено около 600 контейнеров для размещения торговых точек, оборудована площадка для парковки 300 автомобилей, которую, по словам директора ООО « Ма-Ки» Олега Ковальчука, со временем планируется расширить до 500 мест.

Инвестиции в строительство нового рынка составили 9 млн. грн., работы по обустройству продолжались более трех месяцев.

Как сообщал УНИАН, 5 мая текущего года в Виннице начались работы по демонтажу последнего в городе стихийного рынка на улицах Папанина и Короленко, контейнеры с которого были перевезены на новый рынок, созданный на месте бывшего электротехнического завода.