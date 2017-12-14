Украина увеличила экспорт пшеницы в страны Ближнего Востока почти на 50%

Украинские аграрии за первые четыре месяца текущего 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) поставили в страны Ближнего Востока 829,1 тысячи тонн пшеницы, что на 46% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба агентства "АПК-Информ".

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"Страны Ближнего Востока традиционно являются ключевыми рынками сбыта для украинского зерна, и в текущем сезоне отмечается прирост поставок пшеницы в указанном направлении, даже несмотря на высокую конкуренцию со стороны России. Так, по итогам июля-октября 2017-2018 МГ Украина экспортировала в страны Ближнего Востока 829,1 тысячи тонн пшеницы, что на 46% превышает показатель аналогичного периода предыдущего сезона (569,4 тысячи тонн)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за отчетный период ближневосточный регион стал лидером в закупках всех зерновых культур из Украины с долей 23% от общего объема экспорта. В целом, страны Ближнего Востока импортировали в июле-октябре этого года около 3,2 миллиона тонн украинских зерновых. Отмечается, что за аналогичный период 2016-2017 МГ этот регион находился на второй позиции среди импортеров отечественных зерновых с долей 22%, незначительно уступая странам Северной Африки (24%).

В текущем маркетинговом году, согласно данным экспертов, Северная Африка находится на третьей позиции по данному показателю с долей 15% от общего объема поставок зерна из Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство сельского хозяйства США в декабре повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины в текущем 2017-2018 МГ на 0,5 миллиона тонн по сравнению с ноябрьским прогнозом – до 17 миллионов тонн.

В целом, согласно прогнозам американского ведомства, урожай зерновых в Украине в 2017 году составит 61,49 миллиона тонн, из которых пшеницы 26,5 миллиона тонн.

В то же время, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что отечественные аграрии в 2017 году соберут 62,3 миллиона тонн зерновых.

По данным Минагропрода, украинские аграрии в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6%, до 6,4 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.