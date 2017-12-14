Минагрополитики поддерживает президентский законопроект по передаче земель на места

Передача полномочий по распоряжению землями за пределами населенных пунктов объединенным территориальным общинам усилит их институциональную способность и сформирует экономическую-справедливую модель использования земельных ресурсов. Об этом заявил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, выступая на конференции "Децентрализация, управление землями и развитие общин", организованный проектом USAID "Поддержка аграрного и сельского развития" (Агросильрозвыток) и Всеукраинской ассоциацией сельских и поселковых советов.

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"На сегодняшний день вопрос передачи полномочий по распоряжению землями на места является безальтернативным. Это необходимо не только учитывая общенациональный курс на децентрализацию, но и для формирования прозрачной архитектуры земельных отношений", - подчеркнул первый заместитель министра.

В Украине за времена независимости были реализованы различные форматы распределения полномочий в сфере земельных отношений, в частности при посредничестве Госземагентства, районных госадминистраций, которые продемонстрировали высокую коррупционную составляющую и/или неэффективность.

Он также напомнил, что в парламенте зарегистрировано несколько законопроектов, которыми в разных редакциях предлагается решение вопроса о передаче полномочий распоряжения землями ОТГ, однако ни один из них до сих пор не был проголосован. "Учитывая высокую общественную значимость и внесения президентского законопроекта 7363, мы надеемся, что решению этого вопроса будет дан мощный импульс", - сказал Максим Мартынюк.

Справочно:

На сегодня в Украине создано 665 объединенных территориальных общин (ОТГ). Общая площадь территории 665 созданных ОТГ составляет 161 108 квадратных километров. На территории этих ОТГ проживает 5,7 миллионов жителей, из которых почти две трети составляет сельское население.

366 ОТГ, которые функционируют с начала 2017 года, по состоянию на 1.10.2017 имели на своих счетах 4,1 миллиарда гривен остатка бюджетных средств (общий + специальный фонд). Плата за землю в доходах этих ОТГ составила за 9 месяцев 2017 года почти 16%.