В Украине сократилось сельхозпроизводство

Спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре текущего года составил 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 4,7%, а хозяйства населения – на 0,5%.

Производство растениеводческой продукции за первые одиннадцать месяцев этого года снизилось на 3,8% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года. Спад производства этой продукции в сельхозпредприятиях составил 6,2%, в то время как в хозяйствах населения этот показатель сократился на 0,3%.

В то же время, производство животноводческой продукции за январь-ноябрь сократилось на 0,3%. Спад производства в хозяйствах населения составил 1,1%, в то время как сельхозпредприятия продемонстрировали увеличение производства этой продукции на 0,8%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся в постоянных ценах 2010 года без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 6,1% по сравнению с 2015 годом. Сельскохозяйственные предприятия в 2016 году произвели продукции на 9,8% больше, чем годом ранее, а население увеличило производство на 1,5%.