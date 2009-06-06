РФ запретила молочную продукцию из Белоруси

Роспотребнадзор с субботы запрещает ввоз в РФ почти 500 видов молочной продукции из Белоруссии в связи с тем, что производители не переоформили разрешительную документацию в соответствии с требованиями технического регламента, вступившими в силу еще в декабре 2008 года, заявил РИА Новости главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"С сожалением следует отметить, что, несмотря на высказанную тревогу относительно того, что белорусские производители молока не спешат выполнять российское законодательство и не оформляют разрешительную документацию в соответствии с техрегламентом, должной реакции не последовало", - сказал Онищенко. По его словам, на настоящий момент почти 500 видов молочной продукции из Белоруссии, поставляющейся РФ, не имеют документов, оформленных по новым правилам. "Это обстоятельство вынуждает нас адекватным образом отреагировать. Сегодня мной подписано соответствующее письмо в адрес Федеральной таможенной службы, что означает, что доступ этой продукции на всю территорию РФ прекращен", - сказал Онищенко.