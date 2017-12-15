Отмену возмещения НДС при экспорте масличных могут отстрочить до 1 сентября

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины вместе с членами Налогового комитета Верховной Рады рассматривают вариант отсрочки до 1 сентября 2018 года нормы об отмене бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте масличных культур: сои, рапса и подсолнечника, что может смягчить последствия от резкого перехода на общий режим налогообложения для производителей этих культур.

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Об этом сообщил первый заместитель главы Минагропрода Максим Мартынюк на своей странице в соцсети Facebook в рамках онлайн-конференции в пятницу.

"Мы проводим консультации с членами Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, и мы разрабатываем шаги по смягчению воздействия этой новации (об отмене возмещения НДС при экспорте масличных – УНИАН). В частности, рассматривается вариант ее отсрочки до 1.09.2018", - написал замглавы Минагропрода.

Мартынюк добавил, что данная поправка была инициирована в парламенте и не является правительственной. В настоящее время ведомство проводит оценку ее влияния на сельхозпроизводителей и перерабатывающую отрасль.

Как отметил первый заместитель главы Минагропрода, принятие решения об отмене возмещения НДС при экспорте масличных предусматривало широкое обсуждение, однако его не было, потому такое нововведение ставит под вопрос прогнозируемость инвестиционного климата в стране.

Мартынюк добавил, что он всецело поддерживает развитие украинской перерабатывающей отрасли и стимулирование экспорта с добавленной стоимостью. Однако не в том случае, когда это происходит за счет других участников отрасли.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений намерен разработать изменения в Налоговый кодекс Украины, которые урегулируют вопрос отмены с 1 марта 2018 года бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных. При этом члены Аграрного комитета настаивают, чтобы парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики срочно рассмотрел подготовленный законопроект, после чего документ будет внесен в повестку дня сессии Верховной Рады до конца текущего года.

По мнению экспертов, украинские аграрии в следующем году могут потерять более 10 млрд грн в результате принятия Радой нормы об отмене с 1 марта 2018 года возмещение НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника.

Реализация данной нормы приведет к значительному снижению цен на масличные культуры, что отрицательно скажется на украинских фермерах, но в то же время будет благоприятствовать бизнесу производителей растительных масел.