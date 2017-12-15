Украину не покидает африканская чума свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Херсонской и Одесской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали гибель зараженной свиньи на агропредприятии «Мир» в Новотроицком районе Херсонской обл.

Кроме того, по данным пресс-службы, ветеринары зарегистрировали гибель диких зараженных свиней на территории охотничьих угодий «Подольское лесное хозяйство» в урочище «Костиш» и урочище «Каприон» (Одесская обл.). Также заболевание и гибель одной свиньи было выявлено в личном подсобном хозяйстве в селе Торосово Одесской обл.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 145 вспышки АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 15 декабря 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 293 вспышки АЧС в 24 областях.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

По итогам 2017 года Лапа прогнозирует в Украине около 200 вспышек АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.