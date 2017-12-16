Агрохолдинг МХП получит от ЕБРР 25 млн евро кредита на строительство биогазавого комплекса в Винницкой области

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение предоставить кредит крупнейшему производителю курятины в Украине агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в размере 25 млн евро на строительство нового биогазового завода в Винницкой области.

Об этом глава правления агрохолдинга МХПЮрий Косюк сообщил на своей странице в Facebook.

Косюк отметил, что после построения всех очередей комплекс станет крупнейшим в мире производителем биогаза на основе органических отходов мощностью до 20 МВт. Глава компании напомнил, что это второй комплекс, который строит МХП. Первый заработал в 2013 году в Днепропетровской области.

"Этот амбициозный проект является продолжением реализации комплексной стратегии МХП по энергонезависимости страны. Кроме того, запуск этого предприятия является значительным вкладом нашего холдинга в общее улучшение экологической ситуации в стране", - отметил Косюк.

Читайте такжеАМКУ решил разобраться со значительным ростом цен на курятину

Он добавил, что строительство нового биогазового завода - это очередное подтверждение того, что МХП движется в верном направлении, и доказательство доверия европейских институтов к украинскому бизнесу.

Как сообщал УНИАН, по данным Биоэнергетической ассоциации Украины, страна имеет потенциал для производства 9,5 млрд куб. м биогаза (метана) в год из отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности, что эквивалентно замещению 2,6 млрд куб. м природного газа в год. При этом потенциал птицефабрик составляет 377,7 млн куб. м биогаза.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. Земельный банк компании составляет около 370 тыс. гектаров.

В 2016 году МХП получил 69 млн долл. чистой прибыли против 113 млн долл. чистого убытка в 2015 году. Выручка холдинга за прошлый год выросла на 7% и составила 1,135 млрд долл.