Аграрии Днепропетровской области получили из Госбюджета 1,76 млн.грн. компенсации

Днепропетровск. Аграрии Днепропетровской области с начала текущего года получили из Госбюджета 1,76 млн. грн. компенсации на развитие отрасли. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации Василий ПРИХОДЬКО.

По его словам, в частности, сельхозпредприятиям перечислено 645 тыс. грн. господдержки за посадку садов по новым технологиям. Более 1,1 млн. грн. получили из госбюджета животноводческие хозяйства региона, нарастившие поголовье коров мясного и молочного направления.

В. ПРИХОДЬКО отметил, что в 2009 г. аграриям Днепропетровской области погашено из Госбюджета 16,9 млн. грн. задолженности по госкомпенсации, образовавшейся в 2008 г.