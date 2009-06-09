Аграрии Днепропетровской области получили из Госбюджета 1,76 млн.грн. компенсации

11:22, 09 июня 2009
Агро
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С начала года

Днепропетровск. Аграрии Днепропетровской области с начала текущего года получили из Госбюджета 1,76 млн. грн.  компенсации на развитие отрасли. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Днепропетровской  облгосадминистрации Василий ПРИХОДЬКО.

По его словам,  в частности, сельхозпредприятиям перечислено 645 тыс.  грн. господдержки за посадку  садов по новым технологиям. Более 1,1 млн. грн. получили из госбюджета  животноводческие хозяйства региона, нарастившие поголовье коров мясного и молочного направления.

В.  ПРИХОДЬКО отметил, что в 2009 г. аграриям Днепропетровской области погашено из Госбюджета 16,9 млн. грн. задолженности по госкомпенсации, образовавшейся в 2008 г.

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