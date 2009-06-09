Житомир. Аграрии Житомирской области завершили весенне-полевые работы. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня заместитель губернатора Житомирской области Николай ДЕЙСАН.

«В области завершены весенне-полевые работы. По состоянию на 3 июня по всем категориям хозяйств области яровые культуры посеяны на 388 тыс. га при 374 тыс. га запланированных, причем в общем посеве яровых культур по области удельный вес сельскохозяйственных предприятий составляет 66%», – отметил заместитель председателя Житомирской ОГА.

По словам Н. ДЕЙСАНА, по сравнению с 2008 годом в сельхозпредприятиях области площадь посева яровых культур увеличена на 15 тыс. га, или 9%, и сейчас составляет 255 тыс. га.