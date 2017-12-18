Продукция животноводства в Украине подорожала на треть

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-ноябре 2017 года выросли на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 6,8%, а животноводства – на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В ноябре по сравнению с октябрем сельхозпродукция подорожала на 2,2%. В частности, растениеводческая продукция выросла в цене на 1,7%, а животноводческая – на 4,6%.

По сравнению с ноябрем 2016 года средние цены в ноябре этого года выросли на 12,8%. В частности, стоимость продукции растениеводства увеличилась 8,2%, а животноводства - на 34,5%.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. Продукция растениеводства в прошлом году подорожала на 16,3%, а животноводства – на 1,7%.