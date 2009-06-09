В Житомирской области погибло 800 га озимых зерновых

В Житомирской области из-за плохих погодних условий погибло 800 га озимых зерновых и 6,5 тыс. озимого рапса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Николай ДИДКИВСКИЙ.

«Начало года в целом выдалось для хлеборобов области непростым. Вторая декада апреля характеризовалась недостатком влаги в почве, а начало третьей декады - понижением температуры. Все это негтивно повлияло на темпы проведения весенних работ» , – отметил он.

По словам Н. ДИДКИВСКОГО, погибель посевов рапса произошла не только из-за неблагоприятной погоды, но и из-за слабой морозостойкости сортов и гибридов иностранной селекции и поздних сроков посева, что уже доказано учеными житомирского института " Полесье".