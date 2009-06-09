Винницкий агрокомплекс за 4 месяца получил 82 млн. грн. кредитов

Предприятиям агропромышленного комплекса Винницкой области за январь-апрель 2009 года предоставлено кредитов на общую сумму 82 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики Винницкой ОГА.

Из общей суммы предоставленных кредитов сельхозпроизводителям предоставлено 12,1 млн. грн.

Задолженность по кредитам АПК состоянием на 1 мая 2009 года составила 533,2 млн. грн., в том числе просроченная задолженность - 70,5 млн. грн., пролонгированная - 176,5 млн. грн.

Справка УНИАН. Состоянием на 1 мая 2009 года в Винницкой области функционировало 615 отделений 56 банков.