Astrum: МХП сохранит высокую платежеспособность к 2011 г.

Доходы “Мироновский хлебопродукт” за первый квартал 2009 года в гривне увеличились на 18% до 1,039 млрд. грн., тогда как в долларах они сократилась на 23% до 135 млн. долл., сообщает компания.

EBITDA в гривне увеличились на 8% до 379 млн. грн. (в долларах она снизилась на 16% до 49 млн. долл.).

Эксперт компании «Astrum Investment Management" Сергей Фурса отметил, что компания сохранила позиции лидера на рынке мяса птицы, ее финансовые результаты за 1-й квартал соответствуют ожиданиям аналитиков. Производственные мощности продолжают использоваться в полном объеме, и объемы производства куриного мяса остались неизменными год к году. Увеличение доходов было обусловлено ростом цен на куриное мясо в среднем на 18% г/г в гривневом выражении. Мясо птицы по-прежнему является основным источников доходов МХП (82%).

Фурса отметил, что доля компании по итогам года вырастет в связи с ожидаемым расширением производственных мощностей компании. Так, очередной этап строительства Мироновской птицефабрика идет по графику, запуск новых производственных мощностей ожидается в июне 2009 г. В то же время, несмотря на большую долю задолженности, номинированной в долларах, у МХП нет проблем с долгом. 20 млн. долл. краткосрочной задолженности были успешно рефинансированы, срок погашения продлен до 1 квартала 2010 года. У компании не возникло никаких проблем с купонной выплатой, произведенной 30 мая 2009 г.

Он сообщил, что уверенность инвесторов в финансовой надежности МХП демонстрирует цена еврооблигаций MHP-11. Доходность евроооблигаций компании на уровне 20% является одной из самых низких в украинском корпоративном сегменте. Мы ожидаем, что компания сохранит высокий уровень платежеспособности к 2011 г. благодаря увеличению доходов и наращиванию производственных мощностей на фоне растущего спроса на мясо птицы на внутреннем рынке.