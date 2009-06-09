Цены производителей: в январе-мае очень подорожали хлеб, сахар, напитки

В январе-мае 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены производителей наиболее заметно выросли на хлеб, сахар, напитки, мясо и мясопродукты, химическую продукцию. Такие данные об индексах цен производителей промышленной продукции сообщаются на официальном сайте Государственного комитета статистики.

По данным Госкомстата, в январе-мае с.г. против аналогичного периода прошлого года цены производителей в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий выросли на 15%.

В январе-мае цены производителей промпродукции больше всего выросли в производстве мяса и мясопродуктов – на 18,7%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 21,5%, сахара – на 22,1%, напитков – на 23%. Цены производителей молочных продуктов и мороженого выросли на 8,6%.

В мае с.г. против мая прошлого года цены производителей в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий выросли на 15%.

В мае цены производителей промпродукции больше всего выросли в производстве сахара – на 34,6%, напитков – на 20,6%. Цены производителей мяса и мясопродуктов в мае выросли на 13,3%, молочных продуктов и мороженого - на 11,9%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 19,6%.

Цены производителей в химическом производстве (против аналогичного периода прошлого года) выросли в январе-мае на 21,9%, в мае – на 12,7%.

Справка УНИАН. В Украине падение цен производителей промышленной продукции в мае против апреля составило 0,7 %, с начала года рост цен составил 2,8%. Рост цен производителей промпродукции в мае 2009 года против мая 2008 года составил 1,9%, в январе-мае 2009 года против аналогичного периода 2008 года – 11,6%.