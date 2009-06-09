В России создан комбайн с «автопилотом»

Инженеры одного из крупнейших производителей сельхозтехники в мире «Ростсельмаш» собрали пилотный образец комбайна «Акрос-530», сообщает BFM.ru..

Машина оборудована навигационной системой и «автопилотом», который позволяет обрабатывать поле по заданному маршруту, сообщил информагентству РИА «Новости» представитель пресс-службы компании.

«Система автоматического вождения состоит из блока курсоуказателя, то есть блока, отвечающего за навигацию на основе GPS, и подруливающего устройства, которое по заданной траектории автоматически направляет комбайн по тому курсу, который был ранее заложен», — пояснил собеседник агентства. По его словам, стоимость этой системы будет порядка 300 тысяч рублей.

ОАО «Ростсельмаш», ведущее свою историю с 1929 года, образовано в 1992 году и в настоящий момент входит в пятерку крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. Продукция компании занимает 17% рынка сельскохозяйственной техники в мире и 65% — в России. В I квартале 2009 года компания получила прибыль по РСБУ в размере 7,92 млн рублей против 7,825 млн рублей чистых убытков годом ранее, о чем сообщал BFM.ru