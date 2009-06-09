Аграрии Днепропетровщины получили 1,76 млн. грн. компенсаций

Аграрии Днепропетровской области с начала текущего года получили из госбюджета 1,76 млн. грн. компенсации на развитие отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации Василий ПРИХОДЬКО.

По его словам, в частности, сельхозпредприятиям перечислено 645 тыс. грн. господдержки за посадку садов по новым технологиям. Более 1,1 млн. грн. получили из госбюджета животноводческие хозяйства региона, нарастившие поголовье коров мясного и молочного направления.

В. ПРИХОДЬКО отметил, что в 2009 г. аграриям Днепропетровской области погашено из госбюджета 16,9 млн. грн. задолженности по госкомпенсации, образовавшейся в 2008 г.