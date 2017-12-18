Власть должна начать диалог с бизнесом относительно системы налогообложения – Скоцик

Об этом заявил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, комментируя акцию протеста, которую начали аграрии утром 18 декабря в ответ на изменения в Налоговый кодекс.

«Власть сама вывела людей на протест – своими решениями, которые не были обсуждены с аграрной средой. Мы знаем, кому это выгодно. Я даже не хочу этого озвучивать. Сейчас ни при каких условиях нельзя допустить расшатывания государства в условиях войны. Сегодня речь идет не про сою и рапс, а про более глубокие проблемы – отсутствие стратегии развития экономики и государства. Власть действует в режиме импровизации – здесь урежем, здесь добавим. Поэтому непрогнозируемая экономическая политика «выносит мозг» бизнеса. Все мы понимаем, что новый налоговый Майдан стране не нужен. Но если последовательных действий и четкой стратегии не будет – чиновники должны освободить кресла для тех, кто имеет эффективный план действий. Мы готовы сесть за стол переговоров и вести реальный диалог. А не такой, как было со спецрежимом НДС, когда аграриев обманули», - говорит Виталий Скоцик.

Политик напомнил, что изменения в Налоговый кодекс, внесенные парламентом в декабре, должны были вводиться в действие с 1 марта 2018 года. Это ломало бы бизнес-планы и реализацию контрактов многих предприятий. Это нарушение законодательства.

«Отмена возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника приведет к тому, что производители этих культур потеряют 9-12 млрд грн. Аграрная партия стоит вместе с ними и отстаивает их интересы. Подчеркиваю, при принятии поправки был нарушен принцип стабильности налоговых правил. Ведь статья 4.1.9 Налогового кодекса устанавливает, что изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода», - отметил политик.

Виталий Скоцик призвал власть четко обосновать позиции проекта Бюджета-2018, предоставить этот проект в свободный доступ и сесть за стол переговоров с предпринимателями. По его мнению, является недопустимой ситуация, когда профильное министерство главной бюджетообразующей отрасли остается без руководителя и действует в интересах олигархического бизнеса.

«Аграрный сектор работает в условиях, когда после отставки профильного министра новую кандидатуру не назначили. В результате мы видим, как бизнес олигархов, приближенных к власти, получает непропорциональные преференции, а малые и средние производители едва выживают. Требуем прекратить наступление на предпринимателей, которые кормят страну», - отмечает Виталий Скоцик.

Напомним, сегодня в 8 часов утра аграрии начали предупредительные акции протеста с перекрытием дорог в Черкасской, Ровенской и Хмельницкой областях с требованием отменить поправку, которая ликвидирует бюджетное возмещение НДС при экспорте подсолнечника, сои и рапса.

Ранее Аграрная партия обратилась к высшему руководству государства, требуя отмены этой поправки. Она призвала отказаться от резких изменений правил налогообложения любых отраслей экономики, обеспечить прозрачное и справедливое распределение дотаций для производителей всех отраслей, прекратить практику лоббирования интересов крупных бизнес-групп в правительстве и Верховной Раде Украины.