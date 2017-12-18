На Харьковщине зафиксировали новую вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Харьковской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте такжеУкраину не покидает африканская чума свиней

Согласно сообщению, отстрел зараженных диких кабанов был проведен на территории охотничьих угодий предприятий "Бирюк" (Двуречанский район) и "Охотник ЛТД" (Красноградский район).

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

Сообщается, что в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрировано 150 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 18 декабря 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 298 случаев АЧС в 24 областях.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапапрогнозирует в Украине около 200 вспышек АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.