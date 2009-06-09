В Украине урожай зерновых может составить 42-43 млн.т

В Украине урожай пшеницы в 2009-2010 маркетинговом году может составить 20 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

Он отметил, что, по предварительным «очень грубым» подсчетам, урожай зерна в новом маркетинговом году может составить 42-43 млн. тонн, в том числе пшеницы – около 20 млн. тонн, кукурузы – 10,5-11 млн. тонн и еще около 10 млн. тонн ячменя и 1 млн. тонн ржи.

При этом министр сказал, что не готов озвучить прогноз экспорта зерна нового урожаяа, но «15-17 млн. тонн экспорта и больше – это может быть реально».

Отметим, по прогнозу экономиста компании Astrum Investment Management Алексея БЛИНОВА, урожай зерновых в Украине в 2009 году составит порядка 38 млн. тонн. По его словам, «поскольку сельскохозяйственные предприятия с момента начала кризиса имели очень ограниченный доступ к финансированию, они были вынуждены использовать гораздо меньше удобрений, чем в 2008 году». Главным источником оборотных средств служит экспорт урожая 2008 года, который растянут во времени и продолжается до сих пор, отметил экономист. Он прогнозирует, что общий объем сельскохозяйственного производства снизится на 10% в 2009 году.

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК третьего июня заявил, что МинАП на основе анализа влияния апрельских заморозков на посевы снижает свой прогноз урожая зерновых до 42-43 млн. тонн.

Между тем, эксперты консалтингового агентства ААА снизили свой предыдущий прогноз урожая пшеницы на 3,7%. Прогноз за месяц по производству озимой пшеницы снижен на 3,4%, яровой – на 11,5%. Суммарно урожай пшеницы в Украине в сезоне 2009 года может составить не более 17,9 млн. тонн, что на 45% меньше урожая 2008 года. По информации агентства, снижение прогнозов вызвано ухудшением состояния посевов в апреле текущего года.

Справка УНИАН. В 2008 году урожай зерна в Украине составил 53,3 млн. тонн (в весе после доработки), что на 82% больше, чем в 2007 году.