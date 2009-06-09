Мельник "за" отмену лицензирования импорта мяса

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК выступает за отмену лицензирования импорта мяса из-за неэффективности этой меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, на сегодняшний день импорт мяса в Украину достиг критических объемов, только в мае было ввезено 42 тыс. тонн мяса, а за 5 месяцев текущего года – около 140 тыс. тонн. При этом, по словам Ю.МЕЛЬНИКА, ввозится, как правило, низкосортная продукция.

Кроме того, министр отметил, что производство этой продукции дотируется в странах-производителях, таким образом, украинский производитель не может с ней конкурировать.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, в Минагрополитики рассчитывали, что введение системы лицензирования мяса позволит регулировать и контролировать ввоз мяса в Украину, и эта норма была введена в действие в конце прошлого года. Однако, по его словам, результаты работы по лицензированию не оправдали ожиданий – за четыре месяца Минэкономики выдало лицензии на импорт почти 4 млн. тонн мяса (емкость мясного рынка Украины эксперты оценивают в 2 млн. тонн в год – УНИАН).

«Мы настаиваем на том, чтобы процедура лицензирования была отменена. В таком виде она никому не нужна, поскольку рынок таким образом не регулируется, а дерегулируется, и доминанта импортера, который получает преференции из государственного бюджета тех стран, которые экспортируют к нам свою продукцию, плюс низкие цены, плюс неудачная попытка регулирования – они требуют кардинального изменения подходов к регулированию рынка мяса», – сказал министр.

По мнению Ю.МЕЛЬНИКА, Украине необходимо ввести стандарты на мясное сырье, которые уже разработаны, однако Госпотребстандарт не вводит их в действие, а также внедрить процедуру инспектирования импортеров на соответствие требованиям законодательства, как это делают другие страны. Кроме того, по его словам, следует отменить или откорректировать процедуру лицензирования импорта мяса.

Что касается требования производителей мяса о введении 13% пошлины на импорт мяса, Ю.МЕЛЬНИК отметил, что не верит, что данная норма может быть введена в действие, поскольку есть очень сильное противостояние.