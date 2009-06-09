С начала МГ Украина экспортировала свыше 23 млн. т зерна

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль-2008-июнь-2009) экспортировала 23,3 млн. тонн зерна и 3,37 млн. тонн масличных, сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК на пресс-конференции в Киеве во вторник.

«На сегодня экспорт идет в соответствии с нашими расчетами», – сказал он.

По словам министра, в частности, экспортировано 12,1 млн. тонн пшеницы, 6,1 млн. тонн ячменя, 5 млн. тонн кукурузы.

Кроме того, экспорт рапса составил 2,5 млн. тонн, сои – 275 тыс. тонн сои, подсолнечника - около 600 тыс. тонн.