Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков

Обзор за неделю 1-7 июня

Пшеница

Первые летние торговые сессии оказался крайне неблагоприятным для фьючерсных контрактов на пшеницу. С начала прошлой недели стоимость зерна упала более чем на 12%, опустившись до уровня $5,98 за бушель ($219,85 за тонну). Причина столь стремительного падения – фиксация прибыли многочисленными спекулянтами на фоне растущих прогнозов по сбору урожая в 2009/10 г. Ожидаемый на этой неделе отчет Министерства Сельского Хозяйства США о балансе Спроса и Предложения на агрокультуры, как ожидается, продемонстрирует рост объемов конечных запасов пшеницы в новом сельскохозяйственном году (начавшемся 1 июня).

Негативом для стоимости зерна на неделе также явилось заметное укрепление доллара. Не смогли остановить спекулятивную волну продаж даже новости из Аргентины, где из-за засухи посевы пшеницы в этом году могут снизиться до 3,2 млн. га против 3,7 млн. в 2008/09 г.

В целом динамика зерновых цен на этой неделе будет главным образом коррелировать с курсом американской валюты. При ослаблении последней, фьючерсы на пшеницу будут расти, и, наоборот, если доллар на forex продолжит укрепляться, стоимость контрактов будет снижаться.

Соя

Фьючерсные контракты на поставку сои продолжают торговаться в восходящем коридоре, сформированном еще в начале марта. По итогам минувшей недели стоимость июльского контракта на Чикагской Товарной Бирже выросла более чем на 4%, и в настоящий момент бушель соевых бобов можно приобрести за $12,32 ($453,09 за тонну) – максимальное значение с середины сентября 2008 года. В целом же за последние три месяца котировки соевых фьючерсов выросли на 47%. Соя, пожалуй, единственная культура не подвергшаяся серьезным продажам на минувшее неделе.

Мы уже не раз отмечали, что текущий процесс ценообразования на рынке агрокультур определяется не столько за счет фундаментальных факторов, сколько на основе спекулятивных ожиданий. Участники финансовых рынков в настоящее время проявляют повышенный интерес к материальным активам, как к объектам, относительно защищенным от инфляционных рисков. Именно поэтому котировки сои слабо реагируют в последнее время на погодные сводки, неоднозначные новости из Китая и отчеты Министерства Сельского Хозяйства США (USDA). Последнее на этой неделе публикует традиционный отчет о состоянии спроса и предложения на агрокультуры. Как ожидается, USDA просигнализирует о сокращение запасов сои в 2009/10 году на 20 млн. бушелей. Если подобные ожидания подтвердятся, то это будет дополнительным поводом для спекулянтов открыть длинные позиции по соевым контрактам. С другой стороны, некоторое понижательное давление может оказать укрепляющийся на forex доллар. В целом на этой неделе, по нашим прогнозам, соя будет торговаться в диапазоне 12,00-12,60 долларов за бушель.

Свинина

Очередным обвалом цен на свинину ознаменовалась минувшая неделя на Чикагской Товарной Бирже. За первые три торговые сессии в июне стоимость фьючерса на постную свинину (с поставкой в июле) упала более чем на 10%, и в настоящий момент находится на уровне $0,575 ($1404,12 за тонну). Причины столь стремительного снижения котировок уже традиционны. Это и общее падение спроса на фоне растущего объема забоя свиней в США. И укрепление американского доллара, снижающего конкурентоспособность американской свинины. И сохраняющиеся отголоски свиного гриппа, еще более усугубляющего экспортные поставки мяса с американского континента.

После того как котировкам удалось пробить мощный уровень поддержки – $0,60 за фунт, следующая цель снижения (она же новая поддержка) – $0,57.

Обзор предоставлен Калита-Финанс