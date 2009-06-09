Аграрии привлекли почти 2 млрд. кредитов

Предприятия агропромышленного комплекса Украины, по состоянию на 9 июня, привлекли с начала 2009 года, по оперативным данным, 1,917 млрд. грн. кредитных средств, сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Министр отметил, что в 2008 году сумма привлеченных аграриями кредитов на эту дату составляла 6,5 млрд. грн.

Кроме того, по данным Ю.МЕЛЬНИКА, на сегодня банки пролонгировали кредиты на сумму около 3 млрд. грн. из заявленных к пролонгации 4 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли 17 млрд. 292 млн. грн кредитных средств - в 1,5 раза больше, чем в 2007 году.

Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные составили 8,215 млрд. грн., среднесрочные – 6,068 млрд. грн., долгосрочные – 3,009 млрд. грн. Из них льготные кредиты – 11 млрд. 766 млн. грн., в частности краткосрочные – 6,056 млрд. грн., среднесрочные – 4,125 млрд. грн., долгосрочные – 1,583 млрд. грн.

Кроме того, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.