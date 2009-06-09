Завтра официально откроется XXІ Международная агропромышленная выставка “Агро-2009”

В среду, 10 июня 2009 року, в 15.00 в Центре делового и культурного сотрудничества “Український дім” начнется агрофорум и официальное открытие XXІ Международной агропромышленной выставки-ярмарки “Агро-2009” при участии премьер-министра Юлии Тимошенко.

В форуме примут участие члены Правительства, официальные делегации Литовской Республики и Российской Федерации, представители дипломатических представительств, аккредитованных в Украине, народные депутаты Украины, Герои Украины, руководители известных аграрных предприятий.