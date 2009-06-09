"Молочникам" сократят количество разрешительных документов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины о выдаче эксплуатационных разрешений”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 358 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот законопроект направлен на уменьшение количества регуляторных барьеров в сфере обращения пищевых продуктов. Реализация положений законопроекта позволит уменьшить количество разрешительных документов, необходимых для производства молока, молочного сырья.

Законопроектом предусматривается привести статью 22 Закона “О безопасности и качестве пищевых продуктов” в соответствие с требованиями Закона “О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности”, поскольку эксплуатационные разрешения относятся к документам разрешительного характера.

Также вносятся изменения в Закон “О рыбе, других водных живых ресурсах и пищевой продукции из них”, а именно - конкретизируется понятие выдачи разрешений на переработку продуктов лова в соответствии с положениями Закона “О безопасности и качестве пищевых продуктов”.