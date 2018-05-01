И.о. главы "Укрспирта" Лучечко: С каждым поднятием стоимости водки в розничных сетях пропорционально увеличивается доля теневого рынка

Какая у вас зарплата и премии?

У нас нет секретов от прессы. Кроме тех, что составляют коммерческую тайну. (Два наших официальных запроса в «Укрспирт» по данной теме остались без ответа, - УНИАН)

Моя зарплата – порядка 20,6 тысячи гривень, это соответствует моей должности советника директора, директорская зарплата должна быть больше – порядка 100 тысяч, но Минагрополитики ее пока не утверждает.

Вы считаете, что это нужно сделать?

Зарплата должна соответствовать паритету зарплат в коммерческом секторе отрасли.

Сейчас нужно просить не повышения зарплаты, а принятия законов, которые вытянут отрасль из кризиса. Вырастут доходы – увеличатся и зарплаты. Я за высокие легальные и экономически обоснованные зарплаты для всех сотрудников предприятия.

А какова средняя зарплата работников на предприятиях «Укрспирта»?

Средняя зарплата по предприятию – 6 тысяч гривень.

Вы были советником руководителя «Укрспирта», кто предложил вам стать и.о. главы компании?

Я работаю в компании с 2014 года (Лучечко был зампредом объединенного профсоюза «Укрспирта», - УНИАН). Когда в очередной раз стал вопрос отсутствия руководителя – в то время последний и.о. Олег Дрожжин написал заявление об увольнении по собственному желанию – профсоюз предложил меня, как одну из кандидатур и.о. директора на рассмотрение Минагрополитики. После того уже было принято решение правительства – мое назначение на должность подписано премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Скандалы сопровождают монополию с момента создания – с начала 2011 года. Производство нелегального спирта, уклонение от уплаты налогов – такие обвинения звучат чуть ли не раз в квартал, и причастны к ним всегда были руководители компании. Как сейчас обстоят дела с коррупцией в «Укрспирте»?

Вы же понимаете, что постановление Кабмина №672, принятое в 2010 году при Азарове, должно было подготовить передачу отрасли под управление «семьи» Януковича в 2010-2014 годах для последующей приватизации. Кроме того, отрасль была искусственно зарегулирована и банкротилась, чтобы не допустить вхождения в этот бизнес «не своих». Плюс чрезмерно высокие акцизы не только убивают спиртовую промышленность, но и делают слишком привлекательным черный рынок. Мы сейчас разгребаем последствия этого явления.

Большинство обвинений, связанных с неуплатой налогов, касаются как раз вопроса оборота технического спирта, который применяется для производства биоэтанола. Государственная фискальная служба имеет посты на каждом предприятии и полную картину о производстве спирта. Но для обеспечения эффективной борьбы с контрафактом необходимы современные системы контроля, особенно это касается розничной торговли алкоголем.

Предприятие сотрудничает с правоохранительными органами по всем известным эпизодам, кроме того, мы сами на основании информации внутреннего аудита инициируем следственные действия в отношении недобросовестных сотрудников.

Еще предприятие перешло на систему электронных закупок Prozorro и Smart Tender. Мы впервые за всю историю закупили газ прямо на энергетической бирже. Прозрачные процедуры закупок, проведение внутреннего аудита, систематизация учета, сделали единую цену на спирт для водочников, усовершенствуем системы технического и административного контроля на предприятиях. И если вам что-то известно – сообщите мне для оперативного реагирования.

Но «Укрспирт» - это не вся отрасль.

По официальным данным МВФ и ВООЗ, уровень нелегального оборота в алкогольной отрасли Украины составляет более 50% и является самым высоким среди всех подакцизных отраслей. По официальным данным ГФС, за 9 месяцев 2017 года из незаконного оборота изъяли 3 млн. л спирта и более 12,8 млн л алкогольных напитков. Объем изъятой продукции сопоставим с тремя месяцами работы всей легальной ликероводочной отрасли. Потери государственного бюджета – около миллиарда гривень. То есть, коррупционные схемы все равно продолжают работать. Почему?

Еще раз повторю, «Укрспирт» - не вся спиртовая отрасль, я руковожу госпредприятием с 15 сентября 2017 года. Мы не допускаем таких схем на наших предприятиях. Я могу отвечать только за них.

Существуют огромные внешние риски. Производственные мощности наших соседей, работающие на контрабанду, способны убить отрасль. В прессе регулярно появляется информация о контрабанде спирта из Молдовы, Беларуси, России и с оккупированных территорий Донбасса. Существование черного рынка обусловлено возможностью продать алкоголь, а не произвести.

Рост акцизов в условиях низкой покупательной способности населения делает дешевый нелегальный алкоголь более привлекательным для потребителя, который не думает о последствиях его употребления. Контроль над розницей в виде электронной акцизной марки мог бы существенно решить эту проблему.

По вашим словам, часть алкогольной продукции, потребляемой украинцами, изготавливается из нелегального спирта, поступающего из Молдовы, Беларуси и Российской Федерации. Так как с этим бороться?

Это – вопрос к силовикам, фискальной службе, как они будут пресекать контрабанду. Задача фискальных органов – закрыть розницу для контрафакта. Тогда это будет работать. Опять же – возможность контроля потребителем легальности происхождения алкоголя.

Открытые уголовные дела в отношении бывших руководителей предприятия доведены до суда?

«Укрспирт» не является обвинителем по этим делам, поэтому мы не отслеживаем данные процессы. Что касается необходимой информации для правоохранительных органов, мы ее всегда представляем по первому требованию.

По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, ежедневно на «сером» алкоголе в Украине зарабатывают 20 миллионов гривен, только за год нелегальный бизнес получает 8,4 миллиарда гривен прибыли. Вы согласны с такой статистикой? И что, по-вашему, нужно делать, чтобы обуздать подобную практику?

Автору статистики нужно обратиться в правоохранительные органы, возможно, эту информацию они могут реализовать. Он настолько «хорошо» знает нелегальный рынок, что просто обязан поделиться информацией, иначе это - ничем неподтвержденные слова. Тем более - «Ассоциация поставщиков торговых сетей», они же - «поставщики» - значит, знают, где брать. Я уже говорил, чтобы прекратить подобную практику нужен контроль над розницей и введение электронных акцизных марок.

Журнал «Форбс Россия» в материале «Санкции пора отменять. Как вернуть качественные российские продукты на прилавки» писал, что в продовольственном импорте осталась одна статья, которая вообще не была затронута санкциями, - это импорт алкогольной продукции, поставки спиртового сырья из-за рубежа не позволили упасть российской водочной промышленности. Там есть такая фраза: «Даже с Украиной, несмотря на все противоречия, налаживается весьма активное сотрудничество: под руководством нового директора местной спиртовой монополии «Укрспирт» Юрия Лучечко поставки украинского этилового спирта на российские предприятия за первые 3 квартала этого года выросли на 29,6%». Это правда? Если да, то почему это происходит?

Указанная информация является недостоверной и распространена с целью скомпрометировать менеджмент предприятия, всколыхнуть общественное мнение о деятельности лично Юрия Лучечко в должности исполняющего обязанности директора ГП «Укрспирт». Возможно, таким образом хотят повлиять на решение конкурсной комиссии по отбору кандидата.

«Укрспирт» в течение 2017 года не заключал внешнеэкономических контрактов с российскими предприятиями и не совершал продаж (экспорта) этилового спирта в Российскую Федерацию. Это легко проверить. Кроме того, я был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя ГП «Укрспирт» только в сентябре 2017 года.

Предприятие держит курс на соблюдение государственных интересов и эффективное сотрудничество с партнерами. Это вызывает раздражение у дельцов теневого рынка, отсюда и провокации. Юристы предприятия обратились к редакциям интернет-ресурсов с требованием снять «псевдоновости». Просили размещать информацию, основанную только на фактах,​​ подтвержденных надежными источниками.

Об этом конкурсе. В ноябре комиссия по рассмотрению конкурсных предложений участников отбора на должность руководителя «Укрспирта» из 15 кандидатов отобрала 4 - Максима Чухена, Вадима Голиша, Генриха Микаэляна и вас. Как думаете, сможете занять эту должность и хотели бы этого?

Должность – не самоцель. Главное, чтобы все элементы стратегии развития отрасли, которые моя команда предложила и начала реализовывать, были необратимыми. Цель – эффективное рыночное предприятие с хорошей репутацией.

«Укрспирт» постоянно хотят внести в список предприятий на приватизацию. Настаивает на этом и МВФ. Но сделать это так и не удается. Депутаты и эксперты говорят о том, что вопрос остается в подвешенном состоянии, так как сильно лобби тех, кто сидит на серых схемах предприятия. Вы тоже критиковали планы Кабмина продать «Укрспирт». Почему? Ваше отношение к этой теме?

Я – за приватизацию, за то, чтобы государство получило максимальную прибыль и не потеряло отрасль. Это лобби – трудовой коллектив в 5000 человек. Одним росчерком пера не решить проблем, которые накапливались годами. В каком виде приватизировать? Стоимость активов «Укрспирта» - 137 миллионов гривень. Продать за бесценок и выгнать на улицу людей? Такого не должно быть.

Поэтому наши юристы участвовали в подготовке законопроекта об особенностях приватизации спиртовой отрасли. Я не критиковал Кабмин, а внес конструктивные предложения, которые помогут снять ненужные барьеры и дать второе дыхание предприятию. Это касается и смежных отраслей.

По нашей инициативе Кабинетом Министров под руководством первого вице-премьера Степана Кубива создана рабочая группа по подготовке целого пакета законопроектов, которые позволят возобновить многие производства и сделать отрасль инвестиционно-привлекательной.

Сколько предприятий сейчас входит в «Укрспирт»? Сколько действующих?

41 предприятие, из которых 17 работают.

Вы ранее заявляли, что 38 спиртовых предприятий государство не контролирует, именно они работают на теневой рынок. Почему их нельзя закрыть или взять под управление?

Те 38 предприятий, о которых вы говорите, находятся в состоянии передачи из концерна «Укрспирт» государственному предприятию «Укрспирт» согласно постановлению Кабмина от 2010 года, или ликвидации. У ликвидационной комиссии нет таких рычагов контролировать их финансово-хозяйственную деятельность. Как на этих предприятиях обстоит дело с контролем, мне не известно, они мне не отчитываются.

«Укрспирт» с начала года сократил производство спирта на 7,4% - до 5,1 миллиона дал. Почему это произошло? С какими показателями планируете закончить год?

Это общая тенденция в связи с увеличением стоимости акцизов и ростом цен на алкоголь, а также снижением покупательской способности населения. Показатель определяется спросом на спирт предприятий – производителей ликеро-водочной продукции (заводы в структуре «Укрспирта» производят чистый спирт, который затем продается на частные предприятия, где из него производят водку – которую и можно купить в магазине. Таковы особенности украинского рынка, обусловленные нашим законодательством, - УНИАН). Со всего нашего спирта государству заплачен акциз и все налоги. За 11 месяцев этого года мы произвели 6,9 миллиона дал спирта этилового, плановый показатель – 8,04 миллиона дал.

Существование черного рынка напрямую связано с розницей. Не будет, где продавать, – не будет смыла производить. Сейчас вы можете купить в интернете спирт или водку в тетрапаках. Мы точно такое не производим и не продаем.

Необходимо усилить ответственность продавца за торговлю контрафактом, пересмотреть возможность торговли алкоголем в интернете. Мы давно говорим о необходимости электронных акцизных марок, когда любой покупатель сможет убедиться в подлинности купленной водки.

Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым повысится акциз на ликеро-водочную продукцию. Ассоциация «Укрводка» считает, что акцизы на алкоголь в 2018 году должны оставаться без изменений, иначе потери бюджета составят более миллиарда гривень. Вы согласны с такой точкой зрения?

Согласен, что повышение акцизов уже не выполняет регуляторной функции. Мы об этом везде говорим. Это касается и технических спиртов. Цена на водку будет зависеть от экономических показателей отрасли, цены на газ, зерно и других компонентов. Безусловно, львиную долю в стоимости составляет и акциз. Но предприятие не будет продавать в убыток государству.

В ближайшее время мы запустим производство государственной водки хорошего качества и по минимальной цене.

Так сколько минимально должна стоить бутылка водки?

Прерогатива установления минимального размера розничных цен на алкогольные напитки принадлежит государству. Данный вопрос урегулирован постановлением Кабмина от 9 августа 2017 года – минимальная розничная цена на водку и ликеро-водочные изделия составляет 397,76 гривень за 1 литр 100-процентного спирта. Таким образом, в розничной сети стоимость одной бутылки водки (0,5 л) должна быть не менее 79,55 гривни.

Могу лишь отметить, что с каждым последующим поднятием стоимости водки в розничных сетях, пропорционально увеличивается доля теневого рынка водки.

СМИ связывают вас с руководством политической партии «Всеукраинское объединение «Свобода». Это так и есть?

Существуют клише – если ты со Львова, то значит это «Свобода» или «Самопомощь», Киев - «Удар», Винница - «БПП», Черновцы - «НФ», Днепр - «УКРОП».

Раньше я был в «Европейской партии» и открывал ее офис в Неаполе для наших трудовых мигрантов, но сейчас не состою ни в одной из политических партий.

Нана Черная