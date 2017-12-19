Кабмин против прекращения возмещения НДС при экспорте масличных культур - Мартынюк

Кабмин выступает против поправок в Налоговый кодекс, по которым должны отменить возмещение экспортного НДС по рапсу, сое и подсолнечнику с 1 марта 2018 года. Данная позиция согласована премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк во время Всеукраинского аграрного вече 19 декабря.

Чиновник отметил, что Кабмин, безусловно, поддерживает стимуляцию переработки агропродукции внутри Украины. Вместе с этим правительство категорически против того, чтобы это происходило за счет аграриев.

Мартынюк также пообещал обсудить с премьером Гройсманом возможность отдельного заявления правительства, в котором будет выражена просьба к парламенту вернуть оплату и компенсацию НДС при экспорте масличных культур.