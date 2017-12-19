Украинский шоколад с января должен соответствовать европейским нормам

Новые требования к качеству украинского шоколада в соответствии с европейскими нормами и стандартами вступят в силу с 1 января 2018 года и будут обязательными к исполнению всеми отечественными производителями, сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева в ходе пресс-конференции в Киеве.

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«Когда мы говорим о шоколаде и требованиях к его качеству и безопасности, понятно, что нужно начинать говорить о требованиях к какао-бобам и тому, как они обрабатываются и импортируются в Украину. Поэтому приказ, который был подписан еще в 2016 году и вступает в силу с 1 января 2018 года, действительно создает для наших потребителей и производителей новое поле, даже немного формирует и меняет его относительно европейских стандартов», - сказала она.

Трофимцева отметила, что в соответствии с европейскими нормами, «шоколадом» может называться только тот продукт, который содержит не менее 35% какао-продуктов. Так, в молочном шоколаде должно содержаться не менее 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов, а в белом шоколаде – не менее 20% какао-масла и 14% молочных продуктов. При этом шоколадные конфеты с начинкой должны содержать не менее 25% шоколада.

Кроме того, по данным Трофимцевой, согласно европейским нормам, производителям запрещается добавлять в шоколадные изделия ароматизаторы, имитирующие запах шоколада или молочных продуктов. При этом разрешается добавление некоторых видов растительных масел. Однако Трофимцева подчеркнула, что в таком случае производители обязаны проинформировать потребителей о таких добавках на упаковке изделия.

Замминистра отметила, что имплементация европейских стандартов будет способствовать повышению качества украинского продукта. А это, в свою очередь, приведет к увеличению экспорта этого продукта в ЕС и формированию честной и конкурентной среды, поскольку ко всем игрокам рынка будут применяться одинаковые требования.

Трофимцева добавила, что Минагропрод планирует до конца следующего года внедрить около 150 европейских норм в сфере безопасности и качества продуктов питания.

Как сообщал УНИАН, по данным президента ассоциации «Украинская аграрная конфедерация» Леонида Козаченко, Украине необходимо принять более 400 законов для гармонизации законодательства с нормами и стандартами Европейского Союза для обеспечения роста отечественной экономики и, в частности, аграрного сектора.

Согласно информации Государственной службы статистики, производство шоколада в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 6,7% – до 170 тыс. тонн, сахарных кондитерских изделий – на 3,2%, до 182 тыс. тонн, а печенья и вафель – на 0,8%, до 244 тыс. тонн.