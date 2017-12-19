Украина увеличила экспорт шоколада в ЕС на треть

Украинские предприятия за десять месяцев текущего года поставили на рынки Европейского Союза более 10 тыс. тонн шоколада, что на 35% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева в ходе пресс-конференции, выручка от экспорта шоколада за отчетный период составила свыше 23 млн долл.

«Шоколад мы экспортируем уже в Европейский Союз, и по нашей статистике за 10 месяцев этого года экспорт шоколада в страны ЕС увеличился на 35%. Мы поставили туда больше 10 тыс. тонн на сумму более, чем 23 млн долл. Считаю, что это неплохо, учитывая, что на европейском рынке шоколад является достаточно раскрученным продуктом, и рынок занят большими игроками», - сказала Трофимцева.

По словам первого замминистра, украинский шоколад за границей пользуется высоким спросом.

Как добавил президент отраслевой ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк, также присутствующий на пресс-конференции, с начала текущего года Украина значительно нарастила объем поставок шоколада на рынки Эстонии, Болгарии, Польши, Венгрии, Испании и Великобритании.

«Мы сейчас начинаем торговую экспансию украинских шоколадных изделий в ЕС», - отметил эксперт.

По словам Балдынюка, на многих рынках украинский шоколад представлен как премиальный товар, который не уступает в качестве европейским аналогам.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство шоколада в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 6,7% – до 170 тыс. тонн, сахарных кондитерских изделий – на 3,2%, до 182 тыс. тонн, а печенья и вафель – на 0,8%, до 244 тыс. тонн.