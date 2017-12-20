"Национализированный" крымский винзавод "Новый свет" продали структуре банка "Россия"

Петербургская компания «Южный проект», которая является структурой банка «Россия», приобрела 100% акций «национализированного» крымского завода шампанских вин «Новый свет» за 1,5 миллиарда рублей (более 700 млн грн – ред).

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Об этом сообщает RNS со ссылкой на аппарат так называемого главы Крыма Сергея Аксенова.

«Новый свет» приобрела компания «Южный проект» за 1,5 млрд рублей», — сообщили у Аксенова.

Напомним, после аннексии Крыма Россией украинское государственное предприятие «Завод шампанских вин «Новый Свет» было «национализировано» пророссийскими властями полуострова. Украина сохранила за собой торговую марку «Новый Свет», игристое вино под этим брендом разливали на заводе в Харькове.