НАБУ задержало экс-директора хлебокомбината Луцка за растрату почти 59 миллионов гривень

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 декабря задержали бывшего директора ГП «Луцкий комбинат хлебопродуктов №2» по подозрению в растрате зерна на сумму более 58,81 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, в этот же день экс-чиновник был уведомлен о подозрении в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

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Согласно информации НАБУ, следствием установлено, что ОАО «Аграрный фонд» (100% акций принадлежит государству) в ноябре 2013 года передал зерно на ответственное хранение в ГП «Луцкий КХП №2».

«Тогдашний руководитель ГП, без получения разрешения владельца зерна, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом в течение апреля-июня 2014 с элеватора ГП «Луцкий КХП №2» было вывезено более 26 тысяч тонн зерна, которое принадлежало ОАО «Аграрный фонд», что нанесло предприятию материальный ущерб на сумму более 58,81 млн грн», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Также в пресс-службе добавили, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года.