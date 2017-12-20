НАБУ задержало экс-директора хлебокомбината Луцка за растрату почти 59 миллионов гривень
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 декабря задержали бывшего директора ГП «Луцкий комбинат хлебопродуктов №2» по подозрению в растрате зерна на сумму более 58,81 млн грн.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, в этот же день экс-чиновник был уведомлен о подозрении в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Читайте такжеНациональную академию аграрных наук подозревают в тайных доходах в $120 миллионов в год – СМИ
Согласно информации НАБУ, следствием установлено, что ОАО «Аграрный фонд» (100% акций принадлежит государству) в ноябре 2013 года передал зерно на ответственное хранение в ГП «Луцкий КХП №2».
«Тогдашний руководитель ГП, без получения разрешения владельца зерна, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом в течение апреля-июня 2014 с элеватора ГП «Луцкий КХП №2» было вывезено более 26 тысяч тонн зерна, которое принадлежало ОАО «Аграрный фонд», что нанесло предприятию материальный ущерб на сумму более 58,81 млн грн», - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Также в пресс-службе добавили, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года.