Фермеры Петровы заявляют о препятствиях в выплатах владельцам паев из-за рейдерской атаки на "Светильнянское"

Фермеры Павел и Светлана Петровы заявляют, что в результате рейдерской атаки хозяйственная деятельность одного из лучших фермерских предприятий Киевской области – «Светильнянское» - остается парализованной, что препятствует выплатам за паи многочисленным пайщикам, а также уплате налоговых обязательств перед государством.

Об этом фермеры заявили УНИАН.

«Рассчитаться с людьми, владельцами паев, мы не можем – деятельность предприятия полностью парализована. Ждем реакции на отправленные нами жалобы в Министерство юстиции. Они обещали провести проверку действий регистратора, но пока ничего не произошло», - заявила Светлана Петрова, являющаяся соучредителем «Светильнянского».

«Мы не можем ни начислять зарплату сотрудникам, ни выплаты по паям, ни налоговые обязательства.», - дополнил Павел Петров.

Читайте такжеМинюст проверит регистратора, участвовавшего в рейдерской атаке на предприятие "Светильнянское" в Киевской областиПо их словам, остановка работы предприятия произошла из-за того, что регистратор Алексей Сейк-Шейкин незаконно внес данные в реестр о смене директора компании, чем способствовал захвату предприятия ОПГ под руководством Андрея Власенко (депутат Николаевского областного совета от «Батькивщины»)

Кроме того, Петровы сообщили, что Министерство юстиции вместо быстрой реакции на действия скандально известного регистратора и помощи для привлечения к ответственности рейдеров, недавно сообщило о продлении сроков рассмотрения их жалобы, которая поступило в Минюст еще 17 ноября.

«Каждый день простоя оборачивается для предприятия огромными убытками», - добавил Петров.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря заместитель министра юстиции по вопросам регистрации Елена Сукманова заявила, что Министерство юстиции буквально на следующей недели проверит законность действий скандально известного регистратора Алексея Шейк-Сейкина, внесшего данные в реестр о смене директора аграрного предприятия «Светильнянское» в Киевской области по сфальсифицированному протоколу.

Кроме того, Сукманова подтвердила, что если регистратор Шейк-Сейкин при внесении изменений данных в реестр по «Светильнянскому» использовал не ключ Киевской области, то это является грубым нарушением.

Председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков также сообщил, что к нему поступала информация о рейдерском захвате «Светильнянского» и считает, что власть не выполнила одного из главных требований – ужесточение наказания для регистраторов.

В начале декабря фермеры Павел и Светлана Петровы на пресс-конференции заявили о том, что их несколько месяцев шантажировали, вымогали денежные средства и препятствовали хозяйственной деятельности предприятия «Светильнянское" рейдеры, которые заручившись поддержкой сотрудника СБУ Броварского р-на Киевской обл. Подласого, сотрудника прокуратуры этого же района Романюка и следователя местной полиции Липской.

Адвокат фермеров Петровых Александр Тумаркин в свою очередь добавил, что правоохранительные органы открыли против Петровых уголовные дела под надуманными предлогами и в то же время сотрудники силовых структур игнорировали случаи нападений на Петрова и работников предприятия. По словам адвоката, рейдерская атака на «Светильнянское» фактически была санкционирована судьей суда Броварского района Тамарой Михеенковой, которая незаконно отстранила директора предприятия на месяц.

Позже злоумышленники с применением физического насилия к сотрудникам и собственникам «Светильнянского» сорвали сборы учредителей и, а позднее подделали решения собрания акционеров и предоставили его скандально известному регистратору Сейк-Шейкину, который внес данные в реестр о смене директора компании, не проверив ни подлинность подписей, ни полномочия лиц, предоставивших протокол.

Петров на пресс-конференции также заявил, что группу рейдеров скорее всего координировал и возглавлял депутат Николаевского областного совета от "Батькивщины" Андрей Власенко, поскольку именно он требовал уплаты 500 тыс. долларов и объяснял, сколько из этой сумму должно уйти бандитам и прокурорам, а также тем, кто организовал формы давления на фермеров.

Не так давно Генеральная инспекция Генпрокуратуры заявила, что по факту рейдерского захвата «Светильнянского» проводит досудебное расследование сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В частности, по факту организации и финансирования незаконного привлечения заведомо невиновного лица – директора ООО «Светильнянское» - к уголовной ответственности, по факту препятствия хоздеятельности предприятия, попытке путем угроз и насилия склонить к заключению сделки по продаже доли в капитале вышеупомянутого общества, а также подделка протокола общего собрания участников ООО «Светильнянское» и незаконное его использование путем предоставления государственному регистратору. При этом в Генпрокуратуре уточнили, что обязательно будет дана правовая оценка действия местной прокуратуры и Нацполиции.