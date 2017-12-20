ВР открыла путь к подписанию закона о продлении моратория на продажу сельхозземель

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления об отмене решения парламента о принятии в первом чтении и в целом проекта Закона Украины о внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель (№7350-П).

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Как передает корреспондент УНИАН, за этот проект постановления проголосовали 66 народных депутатов из 328, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления ряда депутатов от «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и «Самопомочи», этот закон был принят «с грубыми нарушениями требований Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины», а потому он «не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене предусмотренным Регламентом способом».

В частности, отмечают авторы проекта постановления, при рассмотрении и принятии законопроекта были нарушены нормы относительно сроков подачи альтернативных законопроектов.

Как известно, после отклонения такого проекта постановления председатель ВР может подписать принятый ранее закон и передать его на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель (№7350), продлив действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.