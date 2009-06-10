СБУ разоблачило аферу в Аграрном фонде на 0,5 млн. грн.

Сотрудниками СБУ разоблачена незаконная деятельность должностных лиц дочернего предприятия государственной акционерной компании «Хлеб Украины» Миргородского комбината хлебопродуктов №1 и частного предприятия, которое возглавлял один из руководителей КХП, которые завладели средствами Аграрного фонда Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что должностные лица государственной акционерной компании во время закупок у частного предприятия зерна пшеницы одного класса завышали его качество (класс). Затем сырье поступало в государственный резервный фонд. В результате реализации Аграрному фонду Украины некачественной продукции последнему был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона грн.

Службой безопасности Украины в отношении служебных лиц комбината хлебопродуктов и частного предприятия возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением) по факту завладения средствами Аграрного фонда.

По данному факту ведется следствие.