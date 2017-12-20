Заседание агарного комитета, где должны были заслушать отчет главы Академии аграрных наук, сорвалось

Заседание парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, на котором депутаты планировали заслушать отчет президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало относительно использования земель Академии, перенесено на неопределенный срок.«Вчера и.о. главы комитета Александр Бакуменко зачитал письмо, что Ярослав Гадзало, Президент Академии Аграрных наук, в отпуске, и просит отсрочить. А на какой период – я не знаю», - рассказал Петр Юрчишин, член аграрного Комитета ВРУ.

Среди вопросов, которые планировалось рассмотреть на заседании комитета, помимо собственно отчета о работе Академии – распоряжение земельным банком НААН, использование средств, выделяемых на финансирование академии, стратегия дальнейшей работы учреждения. Также депутаты хотели получить объяснения фактов, озвученных в СМИ относительно планов продажи здания Академии. Основные нарекания вызывает неэффективность использования земель НААН, которая не дотягивает даже до среднеарифметического по отрасли при более высоком качестве грунтов. «Много есть нареканий, много было в комитете разных, скажем так, попыток проверить что там происходит, которые не увенчались успехом. Потому возникла необходимость заслушать отчет на заседании комитета. Думаю, что в такой ситуации нужно это делать, - говорит нардеп Леонид Козаченко. - И в прессе много печатают, и в комитете ВРУ идет много разговоров об использовании земли НААН».

Юрчишин уверил, что это временная отсрочка и назвал отчет Президента Академии Аграрных наук «неизбежным». «Я ничего не имею против науки, она должна получать нормальное финансирование и развиваться. Но есть составляющая коррупции, и за это нужно отвечать, - сказал он. – Земля академии лучшая по содержанию гумуса, и должна давать, как минимум, 10 тысяч гривен с гектара. То есть, страна должна получить, потому что это земля государственная в распоряжении у Академии, 4 млрд гривен. Такие деньги попали я не знаю куда, и это не первый год. За последние три года под руководством Гадзало ситуация стала кризисной».

Как объясняют депутаты, в последнее время они получали много писем-обращений граждан – жителей округов, где расположены земли НААН относительно их использования. «Ко мне пришло множество писем с моего округа, где были фермы, хорошие поля, колосились урожай, а на сегодня все уничтожено. Конечно, оценить есть ли тут состав преступления должен сказать суд. А руководители ГП должны все быть аттестованы на соответствие занимаемой должности», - говорит Юрчишин.

«С моей точки зрения, есть и справедливые, и некоторые субъективные подходы. Но в целом я думаю, что это такая ситуация, которая нуждается в рассмотрение на комитете», - подчеркнул Леонид Козаченко.

Отставку главы НААН должны были рассмотреть на внеочередном собрании членов Национальной академии аграрных наук Украины 7 декабря, однако за Ярослава Гадзаловступился первый вице-премьер Степан Кубив, неожиданно посетивший заседание.