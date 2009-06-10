Крымские аграрии засеяли яровыми 224,4 тыс. га

В Автономной Республике Крым под урожай 2009 года из запланированных объемов сева яровых культур на площади 220,5 тыс. га по состоянию на 22 мая текущего года всеми категориями хозяйств посеяно 224,4 тыс. га, или 102% к плановым показателям.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров АРК.

Согласно сообщению, в частности зерновыми засеяно 111,2 тыс. га, масличными – 52,2 тыс. га, бахчевыми и картофелем – 37,4 тыс. га, кормовыми культурами – 18,4 тыс. га.

Для формирования урожая зерна подкормка посевов озимых зерновых культур проведена на площади 581,2 тыс. га, что составляет 99,5% посеянной площади и превышает объемы 2008 года на 87,8 тыс. га.

Защитные мероприятия против сорной растительности проведены на площади 581,9 тыс. га ранних зерновых культур, что больше уровня 2008 года на аналогичную дату на 119,7 тыс. га. Борьба с болезнями на посевах ранних зерновых культур проведена на площади 283,1 тыс. га.