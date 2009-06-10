Украина в зерновом пуле будет играть роль «третьей-запасной»

Зерновой пул Украины, Российской Федерации (РФ) и Казахстана неизбежно превратится в восточный гарем, в котором украинскую пшеницу ждет участь наложницы с правами «третьей - запасной».

Такое мнение высказал УНИАН глава аналитического отдела КУА «Бонум Груп» Александр Дмитриев.

По его словам, «зерновая ОПЕК» Украины, Российской Федерации (РФ) и Казахстана, о создании которой было заявлено 9 июня 2009г. на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге, способна отобрать у США первенство среди мировых экспортеров пшеницы. На начальном этапе альянс, скорее всего, ограничится координацией маркетинговой политики.

Между тем, по мнению эксперта, дальнейшая кооперация в области производства менее вероятна, так как не несет прямой выгоды Украине. В едином производственном комплексе она рискует закрепиться на правах экспортера фуражного зерна, в то время как основные прибыли получат соседи – продавцы дорогой мягкой пшеницы.

За 10 месяцев данного маркетингового года (с июля 2008г. по май 2009г.) показатели экспорта пшеницы у соседей по СНГ были достаточно высокими. Суммарный результат проданного за рубеж товара превысил 31 млн. тонн, из которых на Россию пришлось до 16 млн., Украину – почти 11 млн., а на Казахстан – чуть менее 5 млн. Американские же аграрии, долгое время бывшие лидерами мирового пшеничного экспорта, в нынешнем году планируют продать лишь 27 млн. тонн. В этой связи эксперт отмечает, что весь годовой экспортный рынок пшеницы мира составляет около 112-115 млн. Соответственно, участники зернового пула даже с учетом двухмесячной форы «держат» его 23-24% и законное в нем первое место.

По данным эксперта, доля трех стран на мировом пшеничном рынке в последние годы неуклонно увеличивается. За 2000-09гг. их суммарный экспортный вес возрос почти в четыре раза (с 6% в 2000г.). Усиление постсоветских стран произошло «за счет» США (за аналогичный срок потеряли 8% мирового рынка), Австралии и Канады (ухудшили позиции на 3% каждая). Переломным стал рынок Северной Африки и Ближнего Востока (его вес - 25-30% общемирового), который за эти годы в значительной мере переориентировался на причерноморскою и прикаспийскую пшеницу.

Результаты могли быть более впечатляющими при условии расширения географии продаж. Западные экспортеры до сих пор выступают гегемонами в Африке и Восточной Азии, в частности, на рынках таких крупных потребителей, как Нигерия или Япония. Разделение постсоветским пулом рынков сбыта на три группы помогло бы избежать взаимной конкуренции и стало бы началом конца доминирования соперников в «неосвоенных» странах.

Эксперт подчеркивает, что вслед за разделением географии продаж зерновой союз неизбежно придет и к оформлению единой линейки продуктов согласно классу и цене. От этого выиграет, в первую очередь, казахстанская сторона, специализирующаяся на высококачественной мягкой пшенице. Украина же, в структуре пшеничного экспорта которой фураж составляет до 45%, лишь закрепит не лучшее реноме. В такой ситуации союз из равноправной «шведской» семьи превратится в восточный гарем, в котором украинскую пшеницу ждет участь наложницы с правами «третьей - запасной».