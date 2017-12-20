Данилюк не считает земельную реформу обязательной для получения транша МВФ

Принятие законодательства о земельной реформе не является условием для получения следующего транша кредита Международного валютного фонда. Об этом сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк.

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"Это не является условием следующего транша", - сказал министр, отвечая на вопрос о необходимости принятия законодательства о земельной реформе в рамках программы с МВФ.

При этом он отметил, что для получения следующего транша требуется принятие закона об антикоррупционном суде, а не создание суда.

Также, как пояснил министр, требуется привести цены на газ в соответствие с импортным паритетом. "Сейчас ключевой фокус - на либерализации рынка природного газа. Все уже поняли, что модель монополизации – это путь в никуда", - сказал Данилюк.

Кроме того, по словам министра, МВФ еще не сказал последнее слово о пенсионной реформе. "У нас есть позитивный отзыв от Всемирного банка. Фонд еще окончательное заключение не дал", - сказал он.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.

14 декабря заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне заявил, что Международный валютный фонд пока не запланировал миссию в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша, поскольку не все условия завершения пересмотра выполнены украинской стороной.

Прежде всего, по информации Фонда, правительству требуется откорректировать цены на газ на внутреннем рынке до уровня импортного паритета, что будет способствовать развитию свободного рынка газа и стимулировать потребителей к экономному потреблению энергоносителей.

Кроме того, выделение очередного транша МВФ зависит от принятия законодательства о приватизации и антикоррупционном суде.

Помимо этого, МВФ до сих пор оценивает соответствие принятой в начале октября 2017 года Верховной Радой пенсионной реформы на предмет наличия стимулов для более позднего выхода на пенсию.

Также у Фонда есть вопросы к госбюджету Украины на 2018 год, который Верховная Рада приняла 7 декабря, однако финальный текст документа со всеми поправками до сих пор не обнародован.